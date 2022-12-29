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Один із найуспішніших тренерів світу висловився про можливу роботу у збірній Бразилії

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Один із найуспішніших тренерів світу висловився про можливу роботу у збірній Бразилії

Фото: Associated Press

Представники "селесао" не робили пропозицію Анчелотті.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував свою можливу роботу із збірною Бразилії. Він спростував чутки щодо свого призначення.

Про це він сказав у коментарі журналісту Фабріціо Романо.

"Я не знаю, вони ніколи не зверталися до мене, і бразильська федерація ніколи не дзвонила мені. Я просто хочу залишитись у "Реалі". Я ніколи не попрошу відпустити мене з "Реалу", – заявив фахівець.

Раніше була інформація, що Анчелотті нібито відмовився очолювати національну команду Бразилії.

Після вильоту з ЧС-2022 Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії. "Жовто-зелені", яких букмекери вважали головними фаворитами Мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.

  • "Реал" посідає другу позицію в Ла Лізі, поступаючись "Барселоні" два очки. У наступному турі чемпіонату "Реал" на виїзді зіграє з "Вальядолідом" Матч відбудеться 30 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
230
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