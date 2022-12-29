Один із найуспішніших тренерів світу висловився про можливу роботу у збірній Бразилії

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував свою можливу роботу із збірною Бразилії. Він спростував чутки щодо свого призначення.

Про це він сказав у коментарі журналісту Фабріціо Романо.

"Я не знаю, вони ніколи не зверталися до мене, і бразильська федерація ніколи не дзвонила мені. Я просто хочу залишитись у "Реалі". Я ніколи не попрошу відпустити мене з "Реалу", – заявив фахівець.

Ancelotti on Brazil job: “I don't know, I was never approached by them and the Brazil Federation never called me. I just want to stay at Real Madrid”. ⚪️ #RealMadrid



“I'll never ask Real Madrid to let me leave this club”. pic.twitter.com/dSYZIK5yi2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2022

Раніше була інформація, що Анчелотті нібито відмовився очолювати національну команду Бразилії.

Після вильоту з ЧС-2022 Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії. "Жовто-зелені", яких букмекери вважали головними фаворитами Мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.

"Реал" посідає другу позицію в Ла Лізі, поступаючись "Барселоні" два очки. У наступному турі чемпіонату "Реал" на виїзді зіграє з "Вальядолідом" Матч відбудеться 30 грудня.

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