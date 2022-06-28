Один із перших тренерів Долгополова загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Український тренер з тенісу Кирило Васильчишин загинув на війні із російськими окупантами.

Подробиці загибелі Васильчишина не повідомляють. Відомо, що Кирило загинув під Бахмутом.

Про це повідомляє BTU.org.ua.

Зазначимо, що Васильчишин був один із перших тренерів Олександра Долгополова.

"Сьогодні дізнався, що, захищаючи Україну, загинув тренер, який частково працював зі мною та нашою групою з моїм батьком, ще коли я був дитиною. У районі Бахмута, де я перебував 3 дні тому. Безумство. F**k Russia. Вічна пам'ять моєму другу", - написав Долгополов.

Раніше розповідалося про те, що Долгополов та Сергій Стаховський навідали воїнів ЗСУ, які в Донецькій області захищають країну від російських загарбників.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Долгополов повернувся з-за кордону, щоб захищати рідний Київ від окупантів. Він активно допомагає ЗСУ та веде боротьбу на інформаційному фронті, розповідаючи світові про жахіття війни в Україні.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Долгополов присоромив Редкача за ганебне фото з російським боксером.