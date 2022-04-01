"Один із засобів пропаганди": Луческу змінив свою думку щодо усунення спортсменів країни-агресорки

Український журналіст зумів переконати тренера "біло-синіх".

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу, який не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів, назвавши українців та росіян братами, а усунення російських команд від змагань неправильним, усвідомив свою помилку.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі авторської програми на YouTube.

"Я розмовляв із Мірчею, який взагалі до останнього не хотів виїжджати з Києва і сказав, що тут залишатиметься. Спілкування було складним. Він сказав, що спортсмени не повинні страждати.

Повірте мені, я знайшов слова, щоб він визнав, що не має рації, що так робити не можна і говорити не можна. Спорт нині у таборі рашистів, московитів, не знаю, як їх називати, є одним із засобів пропаганди. Він мене зрозумів. Мені сподобалося, що він мене зрозумів. Спорт поки що не можна відокремлювати", - заявив Циганик.

Нагадаємо, що Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) не дозволила продемонструвати на екрані кадри наслідків російського вторгнення до України під час звернення президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

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