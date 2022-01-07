Один українець - у топ-20: результати першої гонки на Кубку світу з біатлону після різдвяної перерви

Російський біатлоніст переміг у спринті в Обергофі.
У п'ятницю, 7 січня, в німецькому Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону, в рамках якого відбулися спринтерські перегони у чоловіків.
Перемогу здобув російський біатлоніст Олександр Логінов, який припустився лише одного промаху на вогневих рубежах, незважаючи на сильний снігопад. Ця перемога стала першою для спортсмена у сезоні-2021/22.
Серед українців найкращий результат показав Богдан Цимбал, який з одним промахом фінішував 19-м. Антон Дудченко також не зумів закрити одну мішень і став 26-м.
1. Олександр Логінов (0+1) 27:00,8
2. Емільєн Жаклен (1+1) +6,5
3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1
...
19. Богдан Цимбал (1+0) +1:04,8
26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5
44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9
66. Артем Пріма (2+2) +2:42,0
76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8
- Зазначимо, що ця гонка мала відбутися ще вчора, але через погодні умови була перенесена.
- Також сьогодні відбудеться жіночий спринт. Початок - 15:15.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
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