Один українець - у топ-20: результати першої гонки на Кубку світу з біатлону після різдвяної перерви

Один українець - у топ-20: результати першої гонки на Кубку світу з біатлону після різдвяної перерви

Російський біатлоніст переміг у спринті в Обергофі.

У п'ятницю, 7 січня, в німецькому Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону, в рамках якого відбулися спринтерські перегони у чоловіків.

Перемогу здобув російський біатлоніст Олександр Логінов, який припустився лише одного промаху на вогневих рубежах, незважаючи на сильний снігопад. Ця перемога стала першою для спортсмена у сезоні-2021/22.

Серед українців найкращий результат показав Богдан Цимбал, який з одним промахом фінішував 19-м. Антон Дудченко також не зумів закрити одну мішень і став 26-м.

1. Олександр Логінов (0+1) 27:00,8

2. Емільєн Жаклен (1+1) +6,5

3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1

...

19. Богдан Цимбал (1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9

66. Артем Пріма (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Зазначимо, що ця гонка мала відбутися ще вчора, але через погодні умови була перенесена.

Також сьогодні відбудеться жіночий спринт. Початок - 15:15.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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