Один з клубів-лідерів Другої ліги не припиняє своє існування через війну в Україні - ЗМІ

Один з клубів-лідерів Другої ліги не припиняє своє існування через війну в Україні - ЗМІ

Професійний київський футбольний клуб "Лівий берег" продовжує функціонувати. Клубна академія працює, інфраструктура вдосконалюється.

Столичний клуб "Лівий берег" не припиняє своє існування. Клубна академія працює в штатному режимі, а інфраструктура вдосконалюється.

Про це посилаючись на власні джерела повідомляє Sportarena.

Зазначається, що на стадіоні "Лівого берега" можуть проводити свої домашні матчі інші команди, наприклад, маріупольський "Яруд".

Раніше екснаставник "Лівого берега" Анатолій Бузник повідомив, що 31 березня всі гравці столичної команди, а також керівництво, написали заяви про звільнення і клуб припиняє своє існування.

Минулого сезону "Лівий берег" посів 2-ге місце у групі A Другої ліги, але сезон не був дограний через війну РФ проти України.

У новому сезоні у турнірах ПФЛ можуть не зіграти "Волинь" Луцьк, "Карпати" Галич, "Любомир" Ставище, "Буковина" Чернівці, "Чайка" Петропавлівська Борщагівка, ФК "Суми", ФК "Нікополь" та "Агробізнес" Волочиськ.

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