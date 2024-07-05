Один з комплектів – синьо-жовтий: "Шахтар" презентував форму на наступний сезон (фото, відео)

Уперше в клубній історії "гірники" отримали екіпірування у національних кольорах.

Донецький "Шахтар" представив ігрову форму на сезон-2024/25.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", домашній і виїзний комплект виконані у традиційних клубних кольорах – помаранчевому та чорному.

Водночас третій комплект є абсолютно унікальним. Уперше в клубній історії "Шахтар" гратиме у національних синьо-жовтих кольорах України.

До презентації нової форми донецький клуб також випустив яскравий відеоролик.

Нагадаємо, минулого сезону "Шахтар" оформив "золотий дубль", вигравши чемпіонат та Кубок України. Донецький клуб автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Читайте також:

"Дякую, мій український Донецьку": Ракицький зворушливо оголосив про відхід з "Шахтаря"

"Динамо" оголосило про підписання футболіста олімпійської збірної України

Україна в єврокубках-2024/25: хто та де гратиме, коли жеребкування та перші матчі