Один з лідерів "Динамо" отримав жахливу травму в матчі Ліги Європи з "Фенербахче": на скільки він вибув

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко достроково завершив поєдинок 1-го туру групового раунду Ліги Європи проти "Фенербахче" через серйозне пошкодження.

23-річний футболіст "біло-синіх" та збірної України на 67-й хвилині матчу в Стамбулі був змушений залишити поле на ношах.

Шапаренко травмувався, коли з порушенням правил намагався відібрати м'яч у суперника. Замість нього на поле вийшов Володимир Шепелєв.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, травма Шапаренка виявилася дуже серйозною. В українця діагностували розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Він ризикує більше не зіграти до кінця 2022 року.

Зазначимо, що це велика втрата не лише для "Динамо", а й для збірної України. У вересні команда Олександра Петракова проведе заключні поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

Нагадаємо, "Динамо" прикро поступилося "Фенербахче" (2:1), пропустивши вирішальний гол вже у компенсований до другого тайму час.

В іншому протистоянні групи B кривдник "Дніпра-1" у кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК Ларнака програв французькому "Ренну" - 1:2.

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК Ларнака, "Ренн" - "Фенербахче".

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