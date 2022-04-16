Один з лідерів фанатського руху "Шахтаря" загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Один з лідерів фанатського руху "Шахтаря" загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

У нього залишилась маленька донька.

Декілька днів тому від рук російських загарбників загинув відданий фанат донецького "Шахтаря" та своєї батьківщини Славік "Сява".

Про це повідомив інший член ультрас "гірників" Віталій Овчаренко на своїй сторінці в Facebook.

Загиблий український воїн був одним з лідерів фанатського руху донецької команди. У нього залишилась донечка, яка зараз навчається в 2-му класі.

Кілька днів тому у війні проти російських окупантів загинув один з кращих з нас - хуліган фанатського руху Шахтаря... Опубліковано Vitalii Ovcharenko Пʼятниця, 15 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили батька українського призера Олімпіади.

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