Один з лідерів "Шахтаря" переніс операцію: стали відомі терміни відновлення

Вінгер донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова.

Про це повідомляється на сторінках "гірників" у соціальних мережах.

25-річний футболіст продовжує курс реабілітації. На повне відновлення йому знадобиться знадобиться до 8 тижнів. Таким чином, Швед повернеться на поле вже наступного року.

Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова. Півзахисник продовжує курс реабілітації. На повне відновлення Шведу знадобиться до 8 тижнів. Бажаємо якнайшвидшого відновлення, Мар'яне! #Shakhtar Опубліковано FC SHAKHTAR Неділя, 20 листопада 2022 р.

Додамо, що Швед успішно розпочав свої виступи за "Шахтар", оформивши дубль у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького "РБ Лейпцига". В УПЛ на його рахунку один гол і один асист у трьох поєдинках.

Від початку жовтня Швед не виходив на поле через хронічне пошкодження паху.

Читайте також:

"Дніпро-1" в яскравому матчі здобув перемогу над "Шахтарем" і гарантував собі зимове чемпіонство

"Минай" на останніх хвилинах видряпав перемогу над "Металістом" в УПЛ

Подарунок тренеру на день народження: "Ворскла" наприкінці матчу вирвала важку перемогу в УПЛ