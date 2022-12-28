Один із лідерів збірної України пропустить наступний етап Кубка світу з біатлону

Український біатлоніст Артем Прима не візьме участі у четвертому етапі Кубка світу, який відбудеться у Поклюці.

Про це повідомив старший тренер команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

"У цей час, на початку другого триместру, будемо страждати через Артема Приму, якому потрібно зробити корекцію через проблеми зі здоров'ям. До цього ж додалися ще й проблеми з коронавірусом, але, на щастя, без сильних наслідків", – йдеться у повідомленні.

Спортсмен підтвердив, що не виступить у Словенії, хоча й вирушить туди з командою. До складу "синьо-жовтих" увійшли: Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Віталій Мандзин.

На етапі у Поклюці відбудуться жіночий спринт (5 січня), чоловічий спринт (6 січня), жіночі та чоловічі гонки переслідування (7 січня), а також сингл-мікст та змішана естафета.

Нагадаємо, що Артем через травму пропустив чемпіонат України з біатлону.

На останньому етапі Кубка світу 2022 року - у французькому Ансі – Прима продемонстрував найкращі результати України в цьому сезоні, фінішувавши на десятій позиції у гонці переслідування.

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