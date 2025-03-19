Один з лідерів збірної України ризикує пропустити матч проти Бельгії у плейоф Ліги націй

Нападник збірної України Артем Довбик може пропустити перший матч плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй проти команди Бельгії.

Про це головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров повідомив під час пресконференції напередодні поєдинку.

"Довбик? Так, на жаль, Артем вчора звернувся з високою температурою, в нього інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе і неможливе. Завтра подивимося, але сьогодні він не тренується в загальній групі", – сказав Ребров.

Матч Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня, в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала кадрової втрати перед матчами плейоф Ліги націй проти Бельгії – табір національної команди через пошкодження залишив захисник Максим Таловєров, якому вже знайшли заміну.

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