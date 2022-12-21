Один з лідерів збірної України вдруге пропустить національну першість з біатлону: відома причина

Прима сподівається залікувати травму до початку наступного етапу Кубка світу.
Український біатлоніст Артем Прима не зможе взяти участь у чемпіонаті України-2022/23, який відбудеться у Яворові від 22 до 26 грудня.
Про це Прима повідомив в коментарі Суспільне Спорт.
Зазначається, що біатлоніст має залікувати стару травму, через яку він пропускав перший старт сезону в Контіолагті.
Він сподівається виступити на першому етапі 2023 року в Словенії, що відбудеться 5-8 січня.
Минулого сезону Прима так само пропускав чемпіонат України. Востаннє він брав участь у зимовій національній першості в сезоні 2020/21 і тоді виграв "золото" у фіналі суперспринту.
На останньому етапі Кубка світу 2022 року - у французькому Ансі – Прима продемонстрував найкращі результати України в цьому сезоні, фінішувавши на десятій позиції у гонці переслідування.
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