Один з матчів 7-го туру УПЛ перенесли через масові ракетні обстріли України російськими окупантами

Матч 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Чорноморець" - "Кривбас" перенесено через загрозу ракетних ударів по території України з боку РФ.

Про це одеський клуб повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

"За взаємною згодою команд гра чемпіонату України між "Чорноморцем" і "Кривбасом" 14 жовтня не відбудеться. Адже жорстокі ворожі ракетні атаки, інтенсивність яких збільшилась цього тижня майже по всіх регіонах України, вплинули на футбольне життя країни. ФК "Чорноморець" дякує своїм криворізьким колегам за спільне рішення про перенесення поєдинку. Всі наші думки зараз про мир та спокій на український землі. Дякуємо нашим захисникам за постійну турботу про це", - йдеться в повідомленні "моряків".

Нова базова дата проведення цієї гри - 2 грудня 2022 року.

Нагадаємо, раніше матч 6-го туру УПЛ "Олександрія" - "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін через масштабний ракетний удар, який Росія 10 жовтня завдала по території України.

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