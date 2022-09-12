Один з матчів найближчого туру Ліги чемпіонів перенесено через смерть королеви Єлизавети II

УЄФА офіційно повідомив про перенесення поєдинку другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між шотландськими "Рейнджерс" та італійським "Наполі".

Через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II гра, яка була запланована на 13 вересня, відбудеться на день пізніше - 14 вересня.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Перенесення поєдинку в організації пояснили "організаційними труднощами" та "обмеженими ресурсами поліції" у зв'язку з підготовкою та проведенням прощальних подій із вшанування пам'яті королеви Єлизавети II.

Зустріч "Рейнджерс" та "Наполі" в Юнацькій лізі УЄФА також перенесений з 13-го на 14 вересня.

Крім того, на ці ігри не будуть допущені неаполітанські вболівальники. Аби все було справедливо, фанати "Рейнджерс" також не зможуть відвідати матч їхньої команди проти "Наполі", який відбудеться 26 жовтня в Неаполі.

У першому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Наполі" сенсаційно розгромив вдома "Ліверпуль" (4:1), а "Рейнджерс" на виїзді зазнав нищівної поразки від "Аякса" (0:4).

вдома "Ліверпуль" (4:1), а "Рейнджерс" на виїзді зазнав нищівної поразки від "Аякса" (0:4). Раніше через смерть королеви Єлизавети II було перенесено всі матчі найближчого туру чоловічого й жіночого Чемпіонату Англії (усі дивізіони), а також Чемпіонату Шотландії.

Нагадаємо, Єлизавета II померла у четвер, 8 вересня, у віці 96 років. Вона була однією з монархів, що правили найдовше в історії. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року, в день смерті її дорогого батька короля Георга VI, і правила довгих 70 років. Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві. То була перша коронація британського монарха, яку транслювали на телебаченні.

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