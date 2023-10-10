Один з найдорожчих футболістів світу несподівано оголосив про завершення кар'єри у 32 роки

Колишній півзахисник "Челсі", "Реала" та збірної Бельгії Еден Азар закінчив футбольну кар'єру.

Про про своє рішення 32-річний футболіст повідомив у власних соцмережах.

"Ви повинні прислухатися до себе і вчасно казати "стоп". Після 16 років і понад 700 зіграних матчів я вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Я зміг реалізувати свою мрію, я грав і розважався на багатьох полях по всьому світу. Протягом моєї кар'єри мені пощастило зустріти чудових менеджерів, тренерів і одноклубників – дякую всім за ці чудові моменти, я сумуватиму за вами всіма.

Я також хочу подякувати клубам, за які я грав: "Лілль", "Челсі", "Реал". І дякую збірній Бельгії. Особлива подяка моїй родині, моїм друзям, моїм порадникам і людям, які були поруч зі мною в хороші та погані часи.

Нарешті, величезне спасибі вам, моїм фанатам, які стежили за мною всі ці роки, і за вашу підтримку всюди, де б я не грав. Настав момент проводити час з близькими та отримувати новий досвід. Побачимося за межами поля, мої друзі", – написав Азар.

Зазначимо, що влітку 2019 року за трансфер Азара заплатили одну з найбільших сум у світовому футболу. Перехід бельгійця з лондонського "Челсі" коштував мадридському "Реалу" близько 100 мільйонів євро.

У червні цього року "Реал" достроково припинив співпрацю з Азаром, хоча його контракт з "вершковими" був розрахований до літа 2024 року.

Проявити себе в Іспанії хавбеку завадили постійні травми. За чотири роки в "Реалі" бельгієць зіграв лише 76 матчів, забивши сім голів і зробивши 12 результативних передач.

У складі "Королівського клубу" він виграв вісім трофеїв: Лігу чемпіонів, два титули Ла Ліги, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Кубок та два Суперкубки Іспанії.

Крім того, разом з "Челсі" бельгієць по два рази виграв АПЛ і Лігу Європи, по разу – Кубок Англії та Кубок англійської ліги. У складі "Лілля" він по разу ставав переможцем чемпіонату та Кубка Франції.

Зі збірною Бельгії Азар став бронзовим призером чемпіонату світу 2018 року.

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