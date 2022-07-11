Один з найгучніших трансферів літа: зірковий футболіст "Манчестер Юнайтед" повернувся до "Ювентуса"

Італійський клуб офіційно оголосив про трансфер 29-річного футболіста.

Француз повертається до Турина на правах вільного агента. Його контракт з "червоними дияволами" завершився цього літа.

Нова угода Погба з "б'янконері" розрахована до літа 2026 року. За неофіційною інформацією, його зарплата в клубі становитиме 8 млн євро на сезон. Ще 2,5 млн євро комісійних дістануться агентам гравця.

Додамо, що Погба вже виступав за "Ювентус" від 2012 до 2016 року. Шість років тому "Стара синьйора" продала його до "Манчестер Юнайтед" за 105 мільйонів євро.

Минулого сезону хавбек провів 20 матчів за "манкуніанців" в АПЛ, забив 1 гол та зробив 9 асистів.

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