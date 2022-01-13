Один з найкращих боксерів світу подав до суду на промоутера Ломаченка за расизм, той відповів на звинувачення

Один з найкращих боксерів світу подав до суду на промоутера Ломаченка за расизм, той відповів на звинувачення

Теренс Кроуфорд поскаржився на дискримінацію темношкірих бійців з боку Боба Арума.

Чемпіон світу у напівсередній вазі за версією WBC Теренс Кроуфорд подав до суду на свою колишню промоутерську компанію Top Rank та її голову Боба Арума.

34-річний непереможний американський боксер звинуватив 90-річного промоутера в тому, що він дискримінує темношкірих бійців і навмисне не хоче просувати їхні кар'єри.

Сума позову Кроуфорда проти Арума становить 10 мільйонів доларів, пише BoxingScene.

Арум не забарився з відповіддю на звинувачення Теренса, назвавши їх невиправданими. Промоутер українця Василя Ломаченка переконаний, що Кроуфорд просто хоче заволодіти його грошима.

"Позов Кроуфорда проти Top Rank необґрунтований, а його мерзенні звинувачення в расизмі - безрозсудні та невиправдані. Він це знає і його адвокат це знає. Всю свою кар'єру промоутера я провів як чемпіон серед чорношкірих, латиноамериканських та інших кольорових боксерів.

І я анітрохи не сумніваюся, що суд подивиться на позов з боку Кроуфорда як спробу зловмисного здирства", - цитує слова Арума BoxingScene.

Коуфорд, завоювавши титул WBO в 2018 році, уже п'ять разів успішно захищав свій пояс. Він залишається непереможним на професійному рингу: на його рахунку 38 виграних боїв (29 - нокаутом) і жодної поразки.

В останньому поєдинку Кроуфорд у листопаді минулого року технічним нокаутом у 10-му раунді переміг свого співвітчизника Шона Портера. Після цього бою Теренс припинив співпрацю з Top Rank.

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