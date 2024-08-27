Один з найкращих голкіперів в історії Польщі оголосив про завершення кар'єри

Колишній воротар "Ювентуса" та збірної Польщі Войцех Щенсний оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про своє рішення 34-річний польський голкіпер повідомив у соцмережах.

Останнім клубом у його кар'єрі був "Ювентус". Поляк залишив "Стару синьйору" в серпні цього року, домовившись про дострокове розірвання контракту, який був розрахований до літа 2025 року.

За туринців Войцех виступав від 2017 до 2024 року, тричі виграв Серію А та Кубок Італії, а також двічі перемагав у Суперкубку країни.

До цього Щенсний грав за лондонський "Арсенал", "Брентфорд" та "Рому". Разом з "канонірами" здобув два Кубки та Суперкубок Англії.

Сумарно на клубному рівні Войцех провів 432 матчі, в яких пропустив 434 голи.

За збірну Польщі він виступав від 2009 до 2024 року, зіграв 84 матчі та пропустив 83 голи. У складі "Кадри" взяв участь у двох чемпіонатах світу (2018 та 2022), а також у чотирьох чемпіонатах Європи (2012, 2016, 2020, 2024).

Останнім турніром у його кар'єрі стало Євро-2024, на якому Щенсний взяв участь у двох матчах групового етапу. На континентальній першості поляки не змогли вийти до плейоф, набравши одне очко у квартеті з Австрією, Францією та Нідерландами.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України польський воротар активно допомагав українським біженцям.

Дружина Войцеха – співачка та акторка Марина Лученко, яка родом з Вінниці. У дворічному віці вона разом з батьками переїхала до Польщі. Пара почала зустрічатися 2013 року, а в травні 2016-го відбулося весілля. 2018 року у них народився син Ліам.

Нагадаємо, після переможного матчу проти Саудівської Аравії на чемпіонаті світу 2022 Щенсний завершив інтерв'ю гаслом "Слава Україні".

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