"Один із найкращих у світі": президент WBC закликає дати Ломаченку титульний бій

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) незабаром може отримати титульний поєдинок.

Про це заявив очільник WBC Маурісіо Сулейман.

"Буде справедливо, якщо Ломаченко отримає титульний поєдинок. Він через дуже багато пройшов, як і Усик. Ломаченко повернувся до України, підтримував свою країну, а зараз покинув її заради тренувань. Він проведе бій у жовтні.

Несправедливо в ставленні до Ломаченка, якщо він не зможе побитися за титул, як раніше. У Ломаченка був простій, але він завжди був приголомшливою силою. Василь – один із кращих бійців у світі", - цитує Сулеймана Sky Sports.

Нагадаємо, що Ломаченко повернеться на ринг у поєдинку американця Джамейна Ортіса.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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