Один з найкращих українських футболістів здав позитивний тест на COVID-19

Один з найкращих українських футболістів здав позитивний тест на COVID-19

Роман Яремчук вимушений вирушити на самоізоляцію.

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук заразився коронавірусом.

Про це повідомляє португальське видання Record.

Окрім 26-річного українця, позитивні тести на COVID-19 здали ще три футболісти першої команди "орлів" - Піцці, Неманья Радоньїч та Мілі Свілар.

Зазначимо, що Яремчук уже не вперше захворів на коронавірус. Раніше Роман здав позитивний тест у листопаді 2020 року.

У нинішньому сезоні на рахунку українського форварда 22 матчі за "Бенфіку" в усіх турнірах, 7 голів і дві результативні передачі.

"Бенфіка" проведе наступний матч 9 січня проти "Пасуш де Феррейра" у Чемпіонаті Португалії.

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