Один з найкращих українських футболістів здав позитивний тест на COVID-19

Роман Яремчук вимушений вирушити на самоізоляцію.
Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук заразився коронавірусом.
Про це повідомляє португальське видання Record.
Окрім 26-річного українця, позитивні тести на COVID-19 здали ще три футболісти першої команди "орлів" - Піцці, Неманья Радоньїч та Мілі Свілар.
Зазначимо, що Яремчук уже не вперше захворів на коронавірус. Раніше Роман здав позитивний тест у листопаді 2020 року.
- У нинішньому сезоні на рахунку українського форварда 22 матчі за "Бенфіку" в усіх турнірах, 7 голів і дві результативні передачі.
- "Бенфіка" проведе наступний матч 9 січня проти "Пасуш де Феррейра" у Чемпіонаті Португалії.
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