Один з найпрестижніших марафонів світу подовжив відсторонення російських і білоруських спортсменів

Організатори знаменитого Бостонського марафону ухвалили рішення усунути бігунів з країн-агресорок ще на один рік через повномасштабну війну, яку Росія за сприяння Білорусі розв'язала проти України.

Цього року Бостонська спортивна асоціація (BAA) не допустила спортсменів з Росії та Білорусі до марафону в США через широкомасштабне вторгнення російських військ до України. Тепер же "бан" представників країн-агресорок було подовжено ще на рік.

Про це повідомляється на офіційному сайті Бостонського марафону.

Зазначається, що бігуни з РФ і Білорусі зможуть взяти участь у змаганнях 2023 року лише під нейтральним прапором. Бостонський марафон-2023 запланований на 17 квітня.

Нагадаємо, що Бостонський марафон - один з найстаріших і найпрестижніших у світі марафонських забігів, а також найстаріший з марафонських забігів, що проводяться щорічно. Перший Бостонський марафон відбувся понад століття тому - 1897 року.

Читайте також:

Усик повернувся до свого дому у Ворзелі, який було захоплено окупантами (фото)

Ексфутболіст збірної України, який заробляв "криваві" гроші в РФ, очолив чемпіона Естонії

"Якщо бояться нас, тоді грати не треба": російський ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" закликав не принижуватися перед боснійцями