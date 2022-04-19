Один з найтитулованіших клубів Португалії надіслав українцям гуманітарну допомогу

Один з найтитулованіших клубів Португалії надіслав українцям гуманітарну допомогу

"Бенфіка" Романа Яремчука не залишається осторонь боротьби українського народу з окупантами.

Португальська "Бенфіка" долучилася до допомоги українцям, які продовжують захищати рідну землю від російських загарбників.

Лісабонський клуб спрямував до України гуманітарний вантаж, відгукнувшись на інформацію від донецького "Шахтаря". Гуманітарну допомогу передали до Миколаївської, Сумської, Донецької та Чернігівської областей.

"Товари першої необхідності, серед яких медикаменти, засоби особистої гігієни, продукти харчування, вода та напої, було зібрано в Португалії і доставлено на територію України. За домовленістю з Міністерством внутрішніх справ гуманітарний вантаж передали до Миколаївської, Сумської, Донецької і Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні донецького клубу.

Додамо, що за "Бенфіку" виступає український форвард Роман Яремчук. Раніше він зустрівся з юними українськими біженцями на стадіоні в Лісабоні.

"Бенфіка" - один з найбільш титулованих клубів Португалії. Лісабонський клуб є 37-разовим чемпіоном Португалії, 29-разовим володарем Кубка і 8-разовим - Суперкубка країни.

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