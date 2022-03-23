Один з найтитулованіших українських паралімпійців продає золоту медаль для допомоги ЗСУ

Один з найтитулованіших українських паралімпійців продає золоту медаль для допомоги ЗСУ

Євген Богодайко робить свій внесок у боротьбу з російськими окупантами.

Українські спортсмени продовжують жертвувати цінними нагородами, аби допомогти армії. Титулований плавець-паралімпієць Євген Богодайко виставить на аукціон свою золоту медаль Токіо-2020, а отримані за неї кошти передасть ЗСУ.

Про це 27-річний чемпіон та призер Паралімпійських ігор повідомив в інтерв'ю виданню Vogue. Зараз він шукає аукціонний майданчик, щоб виставити золоту нагороду на торг.

Також Євген розповів, що допомагає теробороні в Полтаві та блокпостам - збирає медикаменти, продукти тривалого зберігання, речі першої потреби, гуманітарну допомогу, та доправляє їх, куди потрібно.

"Я вважаю, що спортсмени мають бути надійним тилом для українців. Ніхто не має сидіти, склавши руки в очікуванні", - казав паралімпієць ще на початку російської агресії.

Богодайко народився 27 квітня 1994 року в Полтаві. У нього вроджена аномалія опорно-рухового апарату - немає правої руки від ліктя, проблеми з лівою. Незважаючи на хворобу, в 11 років Євген почав займатися плаванням. Він завоював 6 золотих, 5 срібних та 3 бронзові медалі на Паралімпійських іграх у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020.

Раніше повідомлялося, що дворазовий паралімпійський чемпіон з параканое Сергій Ємельянов також готовий попрощатися з олімпійським "золотом", щоб допомогти ЗСУ.

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