Один із найуспішніших тренерів світу може очолити збірну Бразилії

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може очолити збірну Бразилії.

Про це повідомляє бразильське видання UOL.

За інформацією джерела, місцева федерація футболу вже контактувала з 63-річним італійським фахівцем, контракт якого з "Реалом" завершується влітку наступного року.

Стверджується, що Анчелотті проінформував представників "селесао", що готовий прийняти їхню пропозицію влітку 2023-го. На час, поки він допрацьовуватиме в "Королівському клубі", бразильська федерація розглядає варіант із запрошенням тимчасового тренера.

Додамо, що Анчелотті є одним із найбільш успішних тренерів світу. Він єдиний тренер, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, після вильоту з ЧС-2022 Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії. "Жовто-зелені", яких букмекери вважали головними фаворитами Мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.

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