"Один з найважчих боїв за останні десять років": Ф'юрі прокоментував свою перемогу над Нганну

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про свою перемогу над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

За словами британця, для нього цей поєдинок став одним з найскладніших за останнє десятиліття.

"Цього точно не було у сценарії. Френсіс – чудовий спортсмен і набагато кращий боксер, ніж ми думали. Він незручний і має хороший удар, дуже поважаю його. Він був дуже незручним, не виходив вперед і чекав, поки я викину удар. Він дав мені один з найважчих боїв за останні десять років.

Він спіймав мою потилицю, коли був нокдаун. Я піднявся і повернувся до свого боксу. Не знаю, наскільки це був близький поєдинок. Я здобув перемогу", – наводить слова Ф'юрі Boxing Scene.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів – 94:95, 96:93, 95:94. У третьому раунді британець побував у нокдауні, але зумів піднятися і продовжив поєдинок.

Наступний бій "Циганський король" повинен провести проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі у Саудівській Аравії уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхнього поєдинку ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що Усик і Ф'юрі влаштували дуель поглядів у ринзі після бою "Циганського короля" з Нганну.

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