"Один залишився гуляти, Саню": Віталій Кличко натякнув Усику на бій за звання абсолюта (відео)

"Один залишився гуляти, Саню": Віталій Кличко натякнув Усику на бій за звання абсолюта (відео)

Мер Києва хоче, щоб всі чотири найпрестижніші пояси хевівейту повернулися до України.

Легенда світового боксу, а нині міський голова Києва Віталій Кличко тепло привітав свого співвітчизника Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа і завоюванням титулів IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

Кличко-старший у компанії колишнього головного тренера футбольної збірної України Андрія Шевченка опублікував відео з роздягальні Усика, а також особисто звернувся до Олександра. Відео цього моменту з'явилося в Мережі.

"Назад до України всі пояси повернув. Один залишився гуляти, Саню. Один WBC гуляє", - сказав Кличко. "Твій, Віталію", - крикнув хтось із натовпу.

From Vladimir to Vitaliy Klitschko and Now Oleksandr Usyk! The Ukrainian legacy. Respect ✊ #JoshuaUsyk #joshuavsusyk pic.twitter.com/1PyRdnrc6y — EddyKayOfficial (@EdwardGyasi) September 26, 2021

Перемігши Джошуа, Усик забрав пояси за трьома найпрестижнішими боксерськими версіями з чотирьох - IBF, WBO, WBA, а також другорядний титул IBO. Четвертий головний чемпіонський пояс - WBC - належить кривднику Володимира Кличка британцю Тайсону Ф'юрі, який 9 жовтня захищатиме його в бою з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, необхідно заволодіти поясами за 4 основними версіями.

Віталій Кличко володів поясом WBC від 2004 до 2005 року та від 2008 до 2013 року. У 2011 році брати Клички встановили історичне досягнення - на двох вони зібрали всі чотири головні чемпіонські пояси надважкого дивізіону. Віталій володів титулом WBC, а Володимир рештою - WBO, IBF і WBA.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг , який пролунав на 5 секунд раніше.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але , який пролунав на 5 секунд раніше. Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому". А на пресконференції Усик сказав, що бій-реванш із британцем хоче провести в Україні.

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