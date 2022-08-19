Одіозний український боксер поставив 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа в реванші з Усиком

Український боксер Іван Редкач зробив серйозну ставку на другий поєдинок між співвітчизником Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Так, 36-річний Редкач ухвалив рішення поставити 70 тисяч доларів на Джошуа.

Про це сам боксер повідомив у своєму Twitter.

"Я поставив ставку 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа. Це ще ті гроші, які я підняв на бою Лопес - Лома. Я був упевнений в Антоні, але подивився, як Юсік ловить монетки і передумав, повернувся до готелю до віконця запитати: А можна скасувати мою ставку?, на що мені сказали, що це неможливо. Мені п****ць", - написав Редкач.

Зазначимо, що у жовтні 2020 року Редкач поставив на перемогу Теофімо Лопеса у бою з українцем Василем Ломаченком $25 тисяч і виграв $73 тисячі.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Редкач, своєю чергою, на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Редкач образив Усика через його образ на битві поглядів із Джошуа.