Одна українка - у топ-15: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Обергофі

Одна українка - у топ-15: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Обергофі

Переможницею гонки стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.

У п'ятницю, 7 січня, в німецькому Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону, в рамках якого відбулися спринтерські перегони у жінок.

Перемогу у спринті здобула норвержська біатлоністка Марте Олсбю-Ройселанд.. Вона допустила лише один промах на стрільбі лежачи.

Україну на гонці представляли Катерина Бех, Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Ольга Абрамова.

Найкращою серед українок стала Валентина Семеренко, яка фінішувала 13-ою.

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія) - 23.30,1 (1-0)

2. Анна Сола (Білорусь) – 7,1 (2-0)

2. Жюлія Сімон (Франція) – 7,1 (0-1)

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13. Валентина Семеренко (Україна) – 46,5 (0-0)

21. Юлія Джима (Україна) – 1.13,6 (2-1)

31. Дар'я Блашко (Україна) – 1.23,0 (0-0)

85. Катерина Бех (Україна) – 3.33,7 (1-3)

87. Ольга Абрамова (Україна) – 3.41,8 (1-3)

Також сьогодні відбувся чоловічий спринт. Найкращий результат серед українців показав Богдан Цимбал.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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