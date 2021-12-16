Одна українка - в топ-20: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу з біатлону в Ансі

Одна українка - в топ-20: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу з біатлону в Ансі

Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

У четвер, 16 грудня, у французькому Ансі стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону-2021/22. Змагальну програму відкрила спринтерська гонка у жінок.

Україну на дистанції представляли п'ять біатлоністок: Дар'я Блашко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко та Ольга Абрамова.

Перемогу в спринті здобула норвежка Марте Олсбю Ройзеланд. "Срібло" взяла француженка Анаїс Бескон, а бронзу виграла шведка Ельвіра Еберг.

Найкращою з українок з ідеальною стрільбою стала Білосюк - 18-та позиція.

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) 20:22.0

2. Анаїс Бескон (Франція, 0+0) +15.4

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0) +16.1

...

18. Олена Білосюк (Україна, 0+0) +1:03.4

29. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +1:10.9

40. Юлія Джима (Україна, 0+2) +1:24.2

57. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1:53.3

94. Ольга Абрамова (Україна, 3+1) +3:35.2

Чоловіча спринтерська гонка відбудеться завтра, 17 грудня. Вона розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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