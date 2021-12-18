Одна українка - в топ-20: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Ансі

Одна українка - в топ-20: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Ансі

Перемогу здобула шведська біатлоністка Ельвіра Оберг.

У суботу, 17 грудня, у французькому Ансі відбулася жіноча гонка переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22.

Перемогу в спринті здобула Ельвіра Оберг зы Швеції. "Срібло" взяла француженка Жюлія Сімон, а бронзу виграла також шведка Ханна Оберг.

Україну на дистанції представляли три біатлоністки: Олена Білосюк та Дар'я Блашко.

Найкращий результат серед українок продемонструвала Дар'я Блашко. Вона розпочала гонку 29-ю, а фінішувала 20-ю.

1. Ельвіра Оберг (Швеція) – 29.27,0

2. Жюлія Сімон (Франція) – 4.2

3. Ханна Оберг (Швеція) – 11.6

20. Дар'я Блашко (Україна) – (0-1-0-0)

25. Олена Білосюк (Україна) – (0-0-0-1)

Юлія Джима (Україна) – (0-2-3-...) – знялася з гонки

Також сьогодні відбудеться чоловіча гонка переслідування. Початок - о 16:00.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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