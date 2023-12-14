"Одна з 28 воєн і конфліктів у світі": голова МОК спробував виправдати допущення росіян до Олімпіади

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прокоментував скандальне рішення допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

За словами функціонера, війна України проти російських окупантів – це всього лиш "одна з 28 воєн і конфліктів, які зараз відбуваються у світі". Тож Бах не вважає за потрібне, аби атлети з країн-агресорок були відсторонені від Олімпіади.

"Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі, і всі інші спортсмени мирно змагаються один з одним", – наводить слова Баха BBC.

8 грудня МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих стартах, команди країн-агресорок не будуть допущені до змагань. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що всупереч рішенню МОК легкоатлетів з РФ та Білорусі не допустять до Олімпійських ігор-2024.

Читайте також:

"Хочеться кричати": Харлан обурилася допущенням росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Репрезентація кривавого режиму: чеський журнал запропонував форму для росіян та білорусів на ОІ-2024

"Реклама війни і злочинів, включно з геноцидом": легенда НХЛ засудив допущення росіян до Олімпіади