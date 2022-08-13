Одна з лідерок збірної України зі спортивної гімнастики завершила кар'єру у 21-річному віці

Збірна України зі спортивної гімнастики залишилася без допомоги однієї з лідерок команди - Діани Варинської. Після Олімпіади-2020 вона відчула втому, після чого перенесла операцію і вже тривалий час ніде не виступає та не тренується.

21-річна українська гімнастка Діана Варинська вирішила завершити спортивну кар'єру.

Про це спортсменка заявила у коментарі Суспільному.

"Я взагалі вже не виступаю, не тренуюся. Після Олімпійських ігор я була стомлена, потім зробила операцію.

Хотіла відновлюватися і продовжувати виступати, але зрозуміла, що вже не вистачає сил і що найважливіше – бажання, вирішила завершити свою спортивну кар'єру", – сказала вона.

Варінська додала, що за її інформацією Анастасія Бачинська, ще одна лідерка збірної України, теж припинила тренування.

Варінська виступала у складі збірної України з 2013 року. На Євро-2020 вона здобула "золото" у командних виступах та стала бронзовою призеркою Європейських ігор-2019 у багатоборстві та вправах на колоді. У активі Варінської також три "золота" на рівні Кубка світу.

На Олімпіаді-2020 була єдиною представницею України в жіночій спортивній гімнастиці - фінішувала на 62-му місці у багатоборстві.

Нагадаємо, що збірна України здобула три медалі в академічному веслуванні на мультиспортивному чемпіонаті Європи.

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