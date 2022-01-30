Одна з найдивніших червоних карток у історії: у Ізраїлі арбітр видалив футболіста за надто міцне рукостискання

Одна з найдивніших червоних карток у історії: у Ізраїлі арбітр видалив футболіста за надто міцне рукостискання

Виконавчий директор клубу виявився свідком того, що сталося.

В рамках чемпіонату Ізраїлю відбувся матч між "Гапоелем" із Єрусалиму та "Гапоелем" із Беер-Шеви.

Після закінченння матчу на полі сталася дивна ситуація - суддя Ліран Ліані вилучив футболіста гостей.

Ліані показав червону картку захиснику "Беер-Шеви" Хатему Абд Ель-Хамеду, оскільки гравець дуже міцно потиснув руку арбітру.

Виконавчий директор клубу Гай Прімор відреагував на те, що трапилося.

"Я був поруч, тому що також пішов потиснути руку рефері. Він сказав, що рукостискання Хатема завдало йому болю. У чому ви винні, якщо у вас міцне рукостискання?", - розповів він.

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