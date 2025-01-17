Одна з найдовших в історії футболу: Голанд підписав нову угоду з "Манчестер Сіті"

Норвезький бомбардир отримав один з найдорожчих контрактів за всю історію спорту.

Зірковий норвезький форвард Ерлінг Голанд подовжив контракт із "Манчестер Сіті".

Як повідомляє офіційний сайт "городян", нова угода 24-річного футболіста з клубом розрахована до літа 2034 року.

Фінансові деталі контракту не розголошуються, але видання The Athletic стверджує, що норвежець отримав підвищення зарплатні. Підписана ним угода стала однією з найдорожчих за всю історію спорту.

Також це п'ятий найдовший контракт в історії світового футболу. Лише чотири гравці за увесь час підписували угоди на більш тривалий термін.

Голанд приєднався до "Манчестер Сіті" влітку 2022 року, перейшовши з "Боруссії" Дортмунд за 60 млн євро.

Відтоді Ерлінг провів за манчестерський клуб 126 матчів у всіх турнірах, забив 111 голів та зробив 15 результативних передач.

Разом з "городянами" норвежець виграв два титули чемпіона АПЛ, Кубок та Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Цього сезону Голанд провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів у всіх турнірах, забивши 21 гол і віддавши один асист.

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