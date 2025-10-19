Одне з найшвидших звільнень в історії АПЛ: клуб Зінченка залишився без головного тренера

Ангелос Постекоглу / © Associated Press

Англійський "Ноттінгем Форест", який на початку осені орендував у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка, звільнив Ангелоса Постекоглу з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Сталося це після того, як "лісники" розгромно програли "Челсі" (0:3) в домашньому матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

У цьому поєдинку Зінченко вийшов у стартовому складі своєї команди та був замінений на 74-й хвилині.

Постекоглу очолив "Ноттінгем Форест" на початку вересня після відходу Нуну Ешпіріту Санту. Під керівництвом австралійця "лісники" провели вісім поєдинків, не здобувши жодної перемоги – шість поразок і дві нічиї.

Звільнення Постекоглу стало другим за швидкістю в історії АПЛ. 60-річний фахівець пропрацював у клубі всього 39 днів. Антирекорд залишається за Семом Еллардайсом, який очолював "Лідс" лише 30 днів.

Ім'я нового головного тренера клуб поки що не оголосив. Авторитетний інсайдер Ніколо Скіра повідомляє, що головним фаворитом на посаду керманича "лісників" є Шон Дайч, останнім місцем роботи якого був "Евертон".

Наразі "Ноттінгем Форест" з 5 очками після восьми турів йде в зоні вильоту – на 18-й позиції в таблиці АПЛ.

Наступний матч "лісники" зіграють 23 жовтня з "Порту" в Лізі Європи, після чого 26 жовтня на виїзді позмагаються з "Борнмутом" в АПЛ.