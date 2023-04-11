Однією ногою в півфіналі: "Манчестер Сіті" із суперголом розбив "Баварію" в Лізі чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли відправила у ворота мюнхенців три "сухі" м'ячі.

"Манчестер Сіті" розгромив "Баварію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:0 .

Перший гол у цій зустрічі "городяни" забили в середині першого тайму. На 27-й хвилині Родрі красивим дальнім ударом закрутив м'яч у ліву "дев'ятку" воріт Янна Зоммера.

Після перерви підопічні Хосепа Гвардіоли змогли розвинути свій успіх. На 70-й хвилині Дайот Упамекано подарував м'яч суперникам біля власних воріт, Ерлінг Голанд виконав класну подачу, а Бернарду Сілва забив головою.

На 76-й хвилині "небесно-блакитні" довели справу до розгрому. Голанд на дальній стійці в падінні замкнув скидку головою від Джона Стоунза.

Огляд матчу

Матч-відповідь між чинними чемпіонами Німеччини та Англії відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Додамо, що переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

Читайте також:

"Інтер" у Португалії обіграв "Бенфіку" та наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Реал – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мілан – Наполі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів