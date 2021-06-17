"Одного разу я повернуся": Рамос розплакався на прощальній пресконференції в "Реалі"

Легендарний капітан "вершкових" виголосив зворушливу промову.

Захисник "Реала" Серхіо Рамос, який ухвалив рішення покинути мадридський клуб, провів пресконференцію перед своїм відходом.

35-річний іспанець під час промови був дуже емоційним і не зумів стримати сльози. Також він заявив, що колись точно повернеться у "Королівський клуб".

"Цей важкий момент все ж настав. Я змушений попрощатися з "Реалом". Неможливо не бути емоційним. Хочу попрощатися з командою, з уболівальниками, з нашим прекрасним стадіоном.

Але це не остаточне прощавай. Тому що одного разу я обов’язкову повернуся", - сказав Рамос.

Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: “I’ll come back here one day, I’m sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart”. ⚪️ #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2021

Цікаво, що новий головний тренер мадридців Карло Анчелотті намагався умовити 35-річного гравця залишитися. Але Рамос так і не зміг домовитися про новий контракт з "Реалом".

Рамос виступає за "Реал" від 2005 року, перейшовши з "Севільї". Із "вершковими" Серхіо завоював 22 трофея, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії;

У футболці "Бланкос" Рамос зіграв в 671 матчі, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач. У сезоні-2020/21 він провів 21 матч за "вершкових", на його рахунку 4 голи і 1 результативна передача. У вересні 2020-го Рамос встановив рекорд — він став найрезультативнішим захисником в історії збірних — 23 м'ячі за національну команду;

— він став найрезультативнішим захисником в історії збірних — 23 м'ячі за національну команду; У листопаді Серхіо побив європейський рекорд за кількістю матчів за національну команду, обійшовши легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона (176 матчів).

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