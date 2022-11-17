Одного з найкращих бомбардирів АПЛ звинуватили в грі на тоталізаторі: подробиці скандалу

Нападник англійського "Брентфорда" Айвен Тоуні потрапив у скандал. 26-річного футболіста підозрюють у порушенні регламенту про ставки.

Як повідомляє Sky Sports, Тоуні звинувачується в тому, що зробив 232 ставки на матчі в період від лютого 2017-го до січня 2021 року. Тоді він виступав за "Сканторп", "Віган" та "Пітерборо" в нижчих англійських лігах.

Зазначимо, що в Англії гравцям заборонено робити ставки на результати футбольних матчів. Також футболісти не мають права ділитися інсайдерською інформацією, яка може використовуватися для гри на тоталізаторі.

Футбольна асоціація Англії (FA) дала Тоуні час до 24 листопада, щоб відповісти на звинувачення. Англійцю загрожує серйозне покарання. Не виключено, що він буде відсторонений від футболу на певний термін.

Нинішній сезон складається для Айвена надзвичайно успішно. Він забив 10 голів і зробив 2 асисти у 14 матчах і посідає третє місце в бомбардирських перегонах АПЛ після форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда та нападника "Тоттенгема" Гаррі Кейна.

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