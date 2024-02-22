Одного з найтитулованіших футболістів в історії засудили до тривалого ув'язнення за зґвалтування

Колишнього футболіста "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса засудили до 4,5 року позбавлення волі у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє видання авторитетне іспанське видання Marca.

Розслідування у справі завершилося ще 14 листопада, а сам суд відбувся від 5 до 7 лютого. Прокуратура вимагала для Алвеса сім років ув'язнення, за максимального покарання в Іспанії за зґвалтування – 12 років.

У вівторок, 22 лютого, суд виніс своє рішення, засудивши бразильця до 4,5 року в'язниці.

Однак бразилець ще має право подати апеляцію до Вищого суду Каталонії, а потім Верховного суду Іспанії.

Нагадаємо, в січні 2023 року Алвеса заарештували за підозрою в сексуальних домаганнях. Інцидент трапився ще 30 грудня 2022 року в нічному клубі у Барселоні. Жертва розповіла, що Алвес в туалеті змусив її зайнятися оральним сексом, вдарив і зґвалтував.

Сам футболіст спершу відкидав усі звинувачення, а потім заявив, що статевий акт був за обопільною згодою.

Дані Алвес: кар'єра та досягнення

Дані Алвес – один з найтитулованіших футболістів в історії. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв.

Бразилець здобув світову славу в складі "Барселони", за яку виступав від 2008-го до 2016-го та від 2021-го до 2022 року. Разом із каталонцями захисник завоював 23 трофеї: став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни. Загалом бразилець провів у футболці "синьо-гранатових" 407 поєдинків, відзначився 22 голами і 104 асистами.

Окрім "Барселони", Алвес грав у Європі за "Севілью", "Ювентус" і ПСЖ, а на батьківщині захищав кольори свого рідного клубу "Баїя", а також "Сан-Паулу".

Останнім клубом Алвеса був мексиканський "Пумас", який розірвав контракт із бразильцем на тлі звинувачень у зґвалтуванні.

У складі збірної Бразилії він зіграв 126 матчів і забив 8 голів. Із національною командою Алвес завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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