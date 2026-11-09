"Одного гонорару замало": непереможний чемпіон хоче битися з Усиком за чотири титули

Девід Бенавідес / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 26 КО) висловив бажання провести бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

"Коли про це вперше заговорили, я подумав: "Гаразд, переходимо до надважкої ваги". А потім почав розмірковувати… Знаєте, я такий хлопець, для якого важливі нагороди й титули. Мені цікаво, що саме ми можемо виграти. Я побачив, що на кону немає жодних поясів — він від усіх відмовився. Тож я подумав: "Так, він лінійний чемпіон, але якщо вже битися з Усиком, то хочеться здобути щось вагоме. Одного гонорару замало — потрібен титул чемпіона світу чи щось подібне". Розумієте, про що я? А потім він пояснив, що завершив виступи в надважкій вазі. І це логічно, адже він переміг там усіх.

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У важкій вазі мені найкомфортніше. Я маю набрати свою найкращу форму, щоб вийти на ринг проти найкращого боксера нашої епохи, ну або одного з найкращих. Тому такий бій у важкій вазі — просто мрія. До того ж, це буде найважливіший бій у моєму житті, а на кону стоятиме рекордна кількість нагород — чотири титули за один вечір. Це буде щось неймовірне", — сказав 29-річний непереможений американець для Fight Hub TV.

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Нагадаємо, Усик підтвердив наміри повернутися до крузервейту (перша важка вага — до 90,72 кг) та висловив бажання провести бій з Бенавідесом.

Раніше директор команди 39-річного українця Сергій Лапін повідомив, що Усик планує повернутися до крузервейту та знову здобути звання абсолютного чемпіона світу.

За його словами, Олександр розглядає можливість спочатку поборотися за вакантний титул IBF, а потім зустрітися з Бенавідесом в об'єднавчому поєдинку, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Наступний поєдинок Бенавідес проведе 5 грудня проти поляка Міхала Цеслака. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси першої важкої ваги: американець володіє титулами WBA та WBO, а Цеслак — поясом WBC.

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Зазначимо, що Усик уже ставав абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, коли 2018 року переміг росіянина Мурата Гассієва. Далі українець захистив це звання, нокаутувавши британця Тоні Белью, а потім перейшов до надважкої ваги, де двічі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик планує провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в хевівейті Деонтея Вайлдера. Однак переговори щодо поєдинку між українцем та американцем зірвалися через фінансові вимоги сторін, які так і не змогли домовитися.

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