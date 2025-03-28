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Одного з найтитулованіших футболістів світу виправдали у справі про зґвалтування
Дані Алвес уникнув ув'язнення.
Колишнього футболіста "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса виправдано у справі про зґвалтування.
Про це повідомляє іспанське видання El Pais.
Кримінальна палата Суду Каталонії скасувала вирок першої інстанції через нестачу доказів. У лютому минулого року Алвеса засудили до 4,5 року позбавлення волі.
Суд вирішив, що 41-річний Алвес має право на презумпцію невинуватості, а свідчень жінки недостатньо, щоб вирок залишався чинним.
Суд відхилив апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, та апеляцію з боку жінки, яка просила збільшити термін покарання до 12 років.
Нагадаємо, в січні 2023 року Алвеса заарештували за підозрою в сексуальних домаганнях. Інцидент трапився 30 грудня 2022 року в одному з нічних клубів Барселони. На той момент 23-річна жінка розповіла, що Алвес в туалеті змусив її зайнятися оральним сексом, вдарив і зґвалтував.
Сам футболіст спершу відкидав усі звинувачення, а потім заявив, що статевий акт був за обопільною згодою.
У лютому 2024 року Алвеса було визнано винним і засуджено до 4,5 року в'язниці, однак уже через місяць бразилець вийшов на свободу під заставу в розмірі одного мільйона євро.
Дані Алвес: кар'єра та досягнення
Дані Алвес – один з найтитулованіших футболістів в історії. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв.
Бразилець здобув світову славу в складі "Барселони", за яку виступав від 2008-го до 2016-го та від 2021-го до 2022 року. Разом із каталонцями захисник завоював 23 трофеї: став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни. Загалом бразилець провів у футболці "синьо-гранатових" 407 поєдинків, відзначився 22 голами і 104 асистами.
Окрім "Барселони", Алвес грав у Європі за "Севілью", "Ювентус" і ПСЖ, а на батьківщині захищав кольори свого рідного клубу "Баїя", а також "Сан-Паулу".
Останнім клубом Алвеса був мексиканський "Пумас", який розірвав контракт із бразильцем на тлі звинувачень у зґвалтуванні.
У складі збірної Бразилії він зіграв 126 матчів і забив 8 голів. Із національною командою Алвес завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.