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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Одного з найтитулованіших футболістів світу виправдали у справі про зґвалтування

Дані Алвес уникнув ув'язнення.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Дані Алвес

Дані Алвес / © Associated Press

Колишнього футболіста "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса виправдано у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Кримінальна палата Суду Каталонії скасувала вирок першої інстанції через нестачу доказів. У лютому минулого року Алвеса засудили до 4,5 року позбавлення волі.

Суд вирішив, що 41-річний Алвес має право на презумпцію невинуватості, а свідчень жінки недостатньо, щоб вирок залишався чинним.

Суд відхилив апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, та апеляцію з боку жінки, яка просила збільшити термін покарання до 12 років.

Нагадаємо, в січні 2023 року Алвеса заарештували за підозрою в сексуальних домаганнях. Інцидент трапився 30 грудня 2022 року в одному з нічних клубів Барселони. На той момент 23-річна жінка розповіла, що Алвес в туалеті змусив її зайнятися оральним сексом, вдарив і зґвалтував.

Сам футболіст спершу відкидав усі звинувачення, а потім заявив, що статевий акт був за обопільною згодою.

У лютому 2024 року Алвеса було визнано винним і засуджено до 4,5 року в'язниці, однак уже через місяць бразилець вийшов на свободу під заставу в розмірі одного мільйона євро.

Дані Алвес: кар'єра та досягнення

Дані Алвес – один з найтитулованіших футболістів в історії. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв.

Бразилець здобув світову славу в складі "Барселони", за яку виступав від 2008-го до 2016-го та від 2021-го до 2022 року. Разом із каталонцями захисник завоював 23 трофеї: став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни. Загалом бразилець провів у футболці "синьо-гранатових" 407 поєдинків, відзначився 22 голами і 104 асистами.

Окрім "Барселони", Алвес грав у Європі за "Севілью", "Ювентус" і ПСЖ, а на батьківщині захищав кольори свого рідного клубу "Баїя", а також "Сан-Паулу".

Останнім клубом Алвеса був мексиканський "Пумас", який розірвав контракт із бразильцем на тлі звинувачень у зґвалтуванні.

У складі збірної Бразилії він зіграв 126 матчів і забив 8 голів. Із національною командою Алвес завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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