Одноклубник Малиновського був спійманий на допінгу: що відомо

Партнер українського футболіста Руслана Малиновського по італійській "Аталанті" Хосе Луїс Паломіно здав позитивний тест на допінг.

Зокрема, в організмі 32-річного аргентинця був виявлений заборонений препарат - нандролон, який сприяє збільшенню м'язової маси.

Про факт присутності допінгу в захисника повідомляє Reuters із посиланням на Національну антидопінгову організацію Італії.

Як наслідок, на вимогу NADO, Антидопінговий суд відсторонив гравця від змагань. Паломіно разом із командою готувався до наступного футбольного сезону. Чемпіонат Італії стартує вже 13 серпня, але аргентинець буде вимушений пропустити його початок.

В "Аталанті" підтвердили, що отримали інформацію про порушення з боку Паломіно та очікують на наступні рішення щодо покарання гравця. Термін усунення буде призначено після подальшого розгляду справи.

Паломіно перейшов до Аталанти з болгарського "Лудогорця" 2017 року. Минулого сезону захисник провів за "бергамасків" 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи.

Додамо, що "Аталанта" посіла 8-ме місце у сезоні 2021/22 у Серії А.

Читайте також:

Втратили медалі через допінг: веслувальників країни-агресорки дискваліфікували на чотири роки

Бан на три роки: російську легкоатлетку спіймали на вживанні мельдонію

У Росії відібрали "золото" чемпіонату світу-2014 з веслування та віддали Україні: відома причина