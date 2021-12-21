Одноклубник Малиновського жартома відгукнувся про українського футболіста

Нідерландець Ханс Хатебур щедро розхвалив партнера по команді.

Захисник "Аталанти" Ханс Хатебур прокоментував ігрові якості свого одноклубника, українського півзахисника Руслана Малиновського.

Нідерландський футболіст в жартівливій манері висловився про українця, обсипавши його порцією заслужених компліментів.

"Як мені Малиновський як гравець? Лайно. Та ні, я жартую. Він важливий гравець, має феноменальну ліву ногу. Він сильний. Коли у нього м'яч і під лівою, то важко передбачити, звідки він вдарить. Він може організувати шедевр, коли цього ніхто не чекає. Ніхто в Італії не забиває більше з-за меж штрафного майданчика, ніж Малиновський. Цим все сказано.

Чому він мав непростий початок сезону? Все через операцію. Коли не проходиш підготовку на старті сезону, то це велика різниця. Він тяжко працював, набирав форму та лікувався. Бачу його щодня - протягом останнього місяця він уже увійшов у ритм. Він у формі. Малиновський повернувся", - сказав Хатебур в інтерв'ю pressing.

У нинішньому сезоні Малиновський провів за "бергамасків" 21 матч у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав одну результативну передачу.

"Аталанта" посідає четверту сходинку італійського чемпіонату в зоні Ліги чемпіонів. Команда Джан П'єро Гасперіні набрала 37 пунктів.

У наступному поєдинку Серії А команда Малиновського 21 грудня на виїзді протистоятиме "Дженоа" Андрія Шевченка. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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