Одноклубника Зінченка відмовилися звільнити з в'язниці під заставу: його звинувачують у зґвалтуванні

Одноклубника Зінченка відмовилися звільнити з в'язниці під заставу: його звинувачують у зґвалтуванні

Бенжамен Менді святкуватиме Новий рік за ґратами.

Суд Честера відхилив звернення адвокатів захисника "Манчестер Сіті" Бенжамена Менді про звільнення футболіста під грошову заставу. Про це повідомляє повідомляє Sky Sports.

27-річний француз звинувачується за чотирма пунктами в зґвалтуванні і за одним пунктом у сексуальних домаганнях в період від жовтня 2020-го до серпня 2021 року. "Манчестер Сіті" відсторонив гравця до завершення розслідування.

Зазначимо, що Менді відмовили у звільненні під заставу вже втретє. Таким чином, він залишиться під вартою як мінімум до 24 січня, коли відбудеться судове засідання в цій справі.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Менді загуляв з пишногрудою красунею в Греції. Очевидно, тепер у француза менш приємна компанія для проведення дозвілля.

Менді виступає за "Манчестер Сіті" від 2017 року. За цей час він провів у складі "городян" 49 матчів і забив 2 голи. У клубі Бенжамен був конкурентом українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Також на рахунку Менді 10 поєдинків у футболці збірної Франції.

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