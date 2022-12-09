Одноклубника Зінченка вигнали зі збірної Англії після сварки з тренером на ЧС-2022

Захисник більше не вийде на матчі чемпіонату світу в Катарі.

Захисник лондонського "Арсенала" та збірної Англії Бен Вайт достроково залишив розташування національної команди у Катарі.

Як повідомляє Daily Star, футболіст на очах усієї команди посварився зі Стівом Холландом, помічником головного тренера Гарета Саутгейта.

Перед матчем другого туру зі США Вайт прийшов на заняття, не знаючи важливої інформації про суперників та свої особисті показники.

Футболіст вже повернувся до Лондону і вже може готуватися до матчів АПЛ разом з "Арсеналом".

Варто зазначити, що захисник ні разу не з'явився на полі під час ЧС-2022.

Нагадаємо, що Англія зіграє з Францією в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу. Зустріч відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом.

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