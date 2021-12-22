Одноклубника Зінченка звинуватили ще у одному зґвалтуванні

Футболіст перебуває під вартою із серпня 2021 року.

27-річного захисника "Манчестер Сіті" Бенджаміна Менді, який з'явився на слухання до Королівського суду Честера за звинуваченням у серії серйозних злочинів на сексуальному ґрунті, підозрюють в ще одному зґвалтуванні.

Про це повідомляє BBC.

Тепер француз звинувачується у семи випадках зґвалтування щодо п'яти жінок. Останній злочин стосується нового заявника і, як стверджується, був у липні цього року. Раніше інциденти, ймовірно, сталися в період з жовтня 2020 року до серпня 2021-го.

Наприкінці серпня 2021 року розпочалося поліцейське розслідування щодо футболіста за підозрою у чотирьох випадках згвалтування та в одному випадку сексуального домагання, які відбулися в період з жовтня 2020 по серпень 2021 року.

Менді відсторонили від тренувань із "городянами", а потім узяли під варту та помістили у в'язницю. Пізніше надійшли відомості про ще два випадки зґвалтування.

Судовий процес мав розпочатися 24 січня 2022 року, однак тепер, зважуючи на появу ще одної імовірної постраждалої, було прийнято рішення перенести судовий розгляд на 27 червня 2022 року. Попереднє слухання призначено на 7 січня 2022 року, і на ньому знову буде порушено питання про звільнення під заставу, в якій футболістові відмовили вже тричі.

Менді виступає за "Манчестер Сіті" від 2017 року. За цей час він провів у складі "городян" 49 матчів і забив 2 голи. У клубі Бенжамен був конкурентом українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Також на рахунку Менді 10 поєдинків у футболці збірної Франції.

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