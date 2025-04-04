Одноклубник Довбика і чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри

Матс Гуммельс / © Associated Press

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Німецький захисник "Роми" Матс Гуммельс оголосив, що завершить кар'єру після сезону-2024/25.

Про це 36-річний німецький футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Після 18 років у футболі я вирішив завершити свою кар'єру наступного літа", – сказав Гуммельс.

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Гуммельс є вихованцем "Баварії", за яку провів 118 матчів, забив вісім голів та зробив дев'ять результативних передач.

Крім того, він провів 508 поєдинків у складі дортмундської “Борусії", відзначившись 38 м'ячами і 23 асистами.

Від літа 2024 року захисник виступає за італійську "Рому" та є одноклубником українського форварда Артема Довбика. У складі римлян він зіграв 18 матчів і забив один гол.

За свою кар'єру Гуммельс виграв 5 чемпіонатів, 3 Кубки та 5 Суперкубків Німеччини. Також він двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Від 2010 до 2023 року Матс викликався до збірної Німеччини, за яку провів 78 матчів і забив 5 голів. 2014 року Гуммельс став чемпіоном світу у складі Бундестім.

Раніше повідомлялося, що легенда "Манчестер Сіті" Кевін Де Брейне оголосив, що залишить клуб після завершення поточного сезону.