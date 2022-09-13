"Однозначно переміг би його": тренер Джошуа зробив несподівану заяву щодо можливої трилогії з Усиком

Анхель Фернандес, член тренерського штабу британця Ентоні Джошуа, переконаний, що його підопічний з третьої спроби переможе українського чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика.

Попри дві поразки свого підопічного від українського боксера, Анхель Фернандес заявив, що Ей Джей виграв би третій бій, якби він відбувся.

"У третьому бою він однозначно переміг би Усика. Я думаю, Джошуа почав розуміти набагато більше. Нам просто потрібно зосередитися на собі. Джошуа потрібно відновитися, і сподіваємося, що наприкінці року ми побачимо його бій із Ф'юрі. Або ми могли б побачити ще один бій проти Усика, ще один поєдинок проти Енді Руїса. Так що є багато чудових боїв для Ентоні.

Результат бою (проти Усика - прим.) розчаровує. Так, у нас були певні покращення, але я завжди суворий до себе. Ми всі бажали лише перемоги. Загалом ми відчуваємо розчарування. Ви повинні розуміти, що якби бій закінчився у дев'ятому раунді, то ми б перемогли. Насправді ми були попереду", - наводить слова Фернандеса Boxing Scene.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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