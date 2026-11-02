"Однозначно переможу": американський чемпіон відреагував на виклик на бій від Усика

Девід Бенавідес / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 26 КО) відреагував на наміри колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутися до крузервейту заради бою з ним.

29-річний американський боксер запевнив, що готовий прийняти виклик українця та пообіцяв завдати йому першої поразки в професійній кар'єрі.

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Він переконаний, що його поєдинок проти Усика увійде до історії як один із найвеличніших боїв усіх часів.

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"Для мене велика честь, що Олександр Усик взагалі розглядає мене як суперника для свого останнього бою. У нього була видатна кар'єра, але я однозначно переможу Олександра Усика. І, знаєте, я й сам готовий піднятися у вазі та прийняти цей виклик.

Це буде велике, просто величезне випробування для мене, але, як я вже казав, я на всі 100% впевнений у собі та своїх навичках. Тож я готовий до будь-кого, хто стане на моєму шляху. А бій проти Олександра Усика, напевно, увійде до історії як один із найвеличніших боїв усіх часів", — розповів Бенавідес у коментарі DAZN Boxing.

Раніше директор команди 39-річного українця Сергій Лапін повідомив, що Усик планує повернутися до першої важкої ваги (до 90,72 кг) та знову здобути звання абсолютного чемпіона світу.

За його словами, Олександр розглядає можливість спочатку поборотися за вакантний титул IBF, а потім зустрітися з Бенавідесом в об'єднавчому поєдинку, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

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Наступний поєдинок Бенавідес проведе 5 грудня проти поляка Міхала Цеслака. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси першої важкої ваги: американець володіє титулами WBA та WBO, а Цеслак — поясом WBC.

Зазначимо, що Усик уже ставав абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, коли 2018 року переміг росіянина Мурата Гассієва. Далі українець захистив це звання, нокаутувавши британця Тоні Белью, а потім перейшов до надважкої ваги, де двічі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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Раніше повідомлялося, що Усик планує провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в хевівейті Деонтея Вайлдера. Однак переговори щодо поєдинку між українцем та американцем зірвалися через фінансові вимоги сторін, які так і не змогли домовитися.

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