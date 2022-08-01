Одну з головних фавориток Олімпійських ігор-2024 із триатлону на смерть збив автомобіль під час тренування

Трагічний інцидент із 25-річною спортсменкою трапився у Франції, де вона залишилася на індивідуальний тренувальний збір після участі в Кубку світу в Понтеведрі (Іспанія).

Про смерть Міядзакі повідомляє Міжнародний союз триатлоністів.

Зазначається, що японка їхала на велосипеді трасою неподалік Орлеана, і в цей момент її збив автомобіль. Отримані травми виявилися несумісними із життям, і вона померла на місці. Подробиці того, що сталося, поліція не розголошує. Відомо лише, що Федерація триатлону Японії відправила своїх представників до Франції для допомоги у розслідуванні смертельного інциденту.

Додамо, Цудої виграла чемпіонат Японії з триатлону серед юнаків до 23 років у 2019 році, і очікувалося, що у майбутньому вона стане провідною спортсменкою країни. Експерти пророкували їй медалі на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі та Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі.

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